https://news.day.az/politics/1168838.html Эльмар Мамедъяров: Из-за деструктивной позиции Армении в переговорах нет прогресса - ФОТО
Эльмар Мамедъяров: Из-за деструктивной позиции Армении в переговорах нет прогресса - ФОТО
Из-за деструктивной позиции Армении в переговорах нет прогресса.
Об этом министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров сказал на встрече с кубинским коллегой Бруно Родригесом Парилья, проведенной в рамках XVIII саммита Движения неприсоединения, который пройдет в Баку, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на МИД.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре