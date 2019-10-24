Из-за деструктивной позиции Армении в переговорах нет прогресса.

Об этом министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров сказал на встрече с кубинским коллегой Бруно Родригесом Парилья, проведенной в рамках XVIII саммита Движения неприсоединения, который пройдет в Баку, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на МИД.

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