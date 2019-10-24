Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров в рамках XVIII саммита Движения неприсоединения в Баку принял комиссара по политическим вопросам Африканского союза Сессуму Мината Самате, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на МИД.

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