https://news.day.az/politics/1168864.html Эльмар Мамедъяров на переговорах с комиссаром Африканского союза - ФОТО
Эльмар Мамедъяров на переговорах с комиссаром Африканского союза - ФОТО
Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров в рамках XVIII саммита Движения неприсоединения в Баку принял комиссара по политическим вопросам Африканского союза Сессуму Мината Самате, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на МИД.
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