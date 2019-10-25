С проводимыми Президентом Ильхамом Алиевым структурными и кадровыми реформами экономика Азербайджана вступила в новый этап своего развития.

Об этом сказал Day.Az известный турецкий политолог, ведущий эксперт аналитической сети "Анкара-Москва" Энгин Озер.

По словам нашего собеседника, устаревшая система может тормозить развитие страны - а проводимые главой государства реформы позволят эффективно бороться с коррупцией и бюрократией.

"Такая ситуация присуща всем постсоветским странам. Азербайджану нужно новое поколение, которое сможет реализовать объявленные реформы. Одним словом, кадры должны меняться", - отметил турецкий эксперт.

По мнению Энгина Озера, практически все нефтедобывающие страны сегодня задумываются о новом экономическом взгляде, стратегии. А в Азербайджане этот процесс уже начался.

"Решения Президента Ильхама Алиева логичны. Надеюсь, что это позволит поднять азербайджанскую экономику на более высокий уровень, устранить коррупцию и бюрократию. В азербайджанской экономике начинается перезагрузка", - сказал турецкий эксперт.

Лейла Таривердиева