В рамках XVIII саммита Движения неприсоединения в Баку министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с президентом Международного комитета Красного креста (МККК) Петером Маурером.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на министерство, на встрече состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и будущем отношений Азербайджана и МККК, отмечены перспективы дальнейшего развития успешного сотрудничества сторон.

Отметив, что МККК является одним из основных партнеров Азербайджана в гуманитарной сфере, министр довел до сведения гостя, что деятельность Комитета в контексте армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта высоко оценивается в Азербайджане. Затронув вопрос освобождения пленных и заложников по принципу обмена "всех-на всех" министр отметил важность продолжения усилий для решения этого вопроса.

В свою очередь Петер Маурер, отметив продолжительные усилия МККК, широко проинформировал присутствующих о работе, проделанной руководимой им структурой в этом направлении.

Далее президент МККК выразил благодарность за приглашение на саммит Движения, отметил, что Комитет всегда готов сотрудничать с Азербайджаном в гуманитарной сфере.