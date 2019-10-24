https://news.day.az/politics/1168882.html Президент Ильхам Алиев наградил Диляру Сеидзаде орденом «Шараф»
Президент Ильхам Алиев наградил Диляру Сеидзаде орденом «Шараф»
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о награждении Диляры Багир гызы Сеидзаде орденом "Шараф" за продолжительную, плодотворную деятельность на государственной службе в Азербайджане.
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