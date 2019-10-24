Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о награждении Диляры Багир гызы Сеидзаде орденом "Шараф" за продолжительную, плодотворную деятельность на государственной службе в Азербайджане.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.