Я полностью поддерживаю кадровые изменения в органах власти Азербайджана, проведенные накануне Президентом страны Ильхамом Алиевым.

Такое мнение высказал Trend генеральный директор международной ассоциации Израиль-Азербайджан "АзИз" Лев Спивак, комментируя кадровые изменения на уровне азербайджанского государства, передает Day.Az.

По словам гендиректора Ассоциации, данный шаг направлен на поддержку глубоких институциональных реформ, которые проводятся в Азербайджане под руководством Президента Азербайджана и направлены на национальные интересы страны.

"На мой взгляд, проведение продуманных кадровых реформ необходимо в первую очередь для того, чтобы поднять на должный уровень приоритетные сферы экономики. Поэтому считаю, что назначение Микаила Джаббарова на новую должность - министра экономики Азербайджана - положительно отразится на усилении экономической политики государства. Считаю, что кадровые реформы в стране позитивно отразятся на улучшении бизнес-климата, поднятии уровня предпринимательства и в целом на макроэкономической ситуации в стране", - сказал Лев Спивак.

Гендиректор Ассоциации отметил, что в этом году в целях обсуждения перспектив сотрудничества в сферах промышленности, туризма и образования в Израиле побывала рабочая группа азербайджано-израильской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

"В состав первой рабочей группы вошли представители министерств налогов и экономики Азербайджана, Национальной Академии наук, Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности, Франко-азербайджанского университета, Бакинского международного морского торгового порта, Сумгайытского химико-промышленного парка.

В ходе визита азербайджанская делегация ознакомилась с деятельностью грузового порта в Хайфе, промышленных зон, вузов (в том числе Израильского технологического института), с туристическими возможностями страны, обсуждались возможности дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах промышленности и туризма. С азербайджанской стороны комиссию возглавлял экс-министр налогов Микаил Джаббаров", - напомнил Лев Спивак.

Израильский эксперт заявил, что кадровые изменения в органах власти, по сути, являются продолжением механизма реформирования, который существенно поднимет уровень экономики Азербайджана уже в ближайшие годы.