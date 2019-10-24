Кадровые и структурные решения, принятые Президентом Ильхамом Алиевым, стали главными событиями недели в Азербайджане. Перемены в правительстве, уход некоторых фигур, которых граждане привыкли многие годы видеть на своих постах - все это позволяет говорить о начале нового этапа глубоких реформ.

Этих шагов руководства страны давно ждали. Некоторые уже называют происходящее кадровой революцией. Новые условия, новые масштабы развития Азербайджана, открывающиеся перед страной перспективы требуют глубинных реформ, которые позволили бы улучшить бизнес-среду, сделать ее более прозрачной и доступной для каждого, устранить преграды на пути развития частного предпринимательства, без которого невозможен никакой экономический прогресс. Ни для кого не секрет, что желающие начать свое дело в той или иной сфере сталкиваются со множеством препон и проволочек, а порой и с нечистоплотностью чиновников на местах.

В этом плане сказанное Президентом Ильхамом Алиевым на встрече с новым министром экономики Микаилом Джаббаровым, послужит серьезным сигналом всем, кто пытается тормозить процессы развития и своими действиями дискредитировать проводимые руководством страны реформы.

"Нам очень хорошо известно, что в развитых странах основную роль в валовом внутреннем продукте играют представители малого и среднего предпринимательства. У нас же пока еще не так. Мы тоже должны постараться создать такие условия, чтобы каждый талантливый человек, имеющий призвание, интерес к бизнесу, мог заниматься этим, был свободен от давления и вмешательства чиновников. Следует убрать эти грязные руки, направленные против предпринимателей. В ряде случаев государственные чиновники, руководители, представители местных исполнительных органов не дают возможности, особенно в регионах. Если кто-то открыл для себя какое-то небольшое дело, то они, подобно пиявкам, сосут его кровь. В отношении таких людей будут приняты строжайшие меры", - заявил Президент, указав, что правоохранительные органы уже получили от него соответствующие поручения.

Против "негодных чиновников" будут отныне приниматься самые серьезные санкции и меры. Предпринимательство получит второе дыхание и никаких выплат, кроме налогов, быть не может, предупредил Президент.

Тормозящим фактором является также нечестная конкуренция. Однако и она - дело тех самых "грязных рук", и тут снова встает вопрос кадровых реформ и повышения ответственности чиновников на местах. И не только ответственности, но и контроля. На первых порах без контроля будет никак.

Как отметил Президент Ильхам Алиев, несправедливая конкуренция поощряется чиновниками на местах, имеющими собственные бизнес-интересы. Эти лица создают честному бизнесу невыносимые условия.

Обращаясь к новому министру экономики, Президент сказал: "Мне известно, что некоторые пытались оказать на вас, как на министра, особенно министра налогов, давление, чтобы не трогали их бизнес. Я знаю, что вы очень стойко противостояли им. Я всегда поддерживал это и всегда оказывал вам поддержку. Я говорил, что невзирая ни на что, вся работа должна проводиться на самом высоком уровне. Никто не может иметь какие-то льготы. Есть одна льгота: выплачивать налоги, достойно служить Родине и не допускать нарушений".

Примечательно, что Президент говорил практически открытым текстом. Проблему чиновничьего произвола и палок в колеса предпринимательству глава государства поднимает практически все годы своего президентства. Но до сих пор глубинные процессы оставались невидимы, а так открыто Президент не говорил еще никогда. Теперь эта тема - уже предмет не закрытых совещаний, а всенародных обсуждений.

Отметим, что контуры новой экономической модели Президент Ильхам Алиев очертил на церемонии инаугурации в апреле прошлого года. Последовавшие в прошедший период реформы проводятся в рамках этого контура.

"Кадровые реформы необходимы, это неизбежно, - сказал Президент, принимая министра. - Потому что, как я уже говорил, в XXI веке мы не сможем добиться успехов старым мышлением".

Реформы экономики невозможны без структурных и кадровых реформ. Это аксиома, принятая в мире и стимулирующая движение вперед крупнейших экономик. Кадровые реформы позволяют самой системе управления становиться более гибкой и оперативной. Это, в свою очередь, позитивно сказывается на оживлении бизнес-среды, инвестиционной привлекательности страны и благосостоянии граждан. Неслучайно ведущие экономисты и эксперты Азербайджана единогласно поддержали расширение полномочий министерства экономики. И налоговое регулирование, и вопросы финансирования предпринимателей теперь сосредоточены в одном центре, что, несомненно, положительно повлияет на качество бизнес-климата в Азербайджане, будет способствовать успеху борьбы с монополиями, формированию здоровой конкуренции. И, конечно же, поставит барьер перед нездоровым вмешательством чиновников и "тружеников тени".

Одним словом, новое мышление идет на смену старой системе взглядов и отношений. Думается, результаты этих процессов граждане страны ощутят на себе очень скоро.

Лейла Таривердиева