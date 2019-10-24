https://news.day.az/politics/1169011.html Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в Азербайджан - ФОТО
Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в Азербайджан - ФОТО
24 октября Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в Азербайджан для участия в XVIII Саммите глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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