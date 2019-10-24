Новые кадровые реформы Президента Ильхама Алиева являются продолжением и составной частью общих реформ, которые приобретут еще более глубокий и системный характер в постнефтяной эпохе.

Об этом в четверг сказал Trend главный редактор газеты "Бакы хебер", политический обозреватель Айдын Гулиев, передает Day.Az.

По его словам, стремительное социально-экономическое развитие Азербайджана является результатом эффективного управления и продуманной перестановки кадров.

"В этом смысле самые новые кадровые реформы Президента Ильхама Алиева и продолжающееся экономическое развитие являются дополняющими друг друга социальными явлениями. Кадровые реформы - логический и объективный результат призывов к эффективному решению экономических, социальных, военных, культурных и гуманитарных проблем, стоящих перед страной. Последние кадровые реформы, вызвавшие большой и чувствительный резонанс в обществе, дают основания говорить о начале новой эпохи в развитии страны. Говоря точнее, нынешняя волна реформ отличается по ширине охвата и потенциальной силе породить еще более глубокие качественные изменения. Методические новшества в реформах, как беседы с кадрами перед назначением и отправкой на покой в условиях гласности перед обществом, вызывают интерес не только в обществе, но и на международной арене. Освещение таких бесед главы государства на телевидении привлекает внимание как значимый мотив, повышающий вдвое чувство ответственности назначаемых кадров", - сказал Гулиев.

Он сообщил, что Президент Ильхам Алиев применяет метод открытых месседжей для общественности по поводу того, кого, куда и с какой целью он назначает, и это может сыграть очень важную роль в укреплении среды взаимопонимания между главой государства и обществом.

"Кадровые реформы также имеют значение с точки зрения оценивания перед обществом лиц, имеющих заслуги в государственном управлении, и созданию новых возможностей карьерного роста для молодежи. Сопровождение кадровых реформ жесткими заявлениями о некоторых проблемах, которые практически обрели некий статус "неприкосновенности" еще больше усиливает общественный интерес к этому процессу. Предупреждение коррупционеров, монополистов и "сосущих как пиявки кровь предпринимателя чиновников" на фоне назначений новых кадров, становятся факторами повышающими общественное доверие к реформам. Президент Ильхам Алиев осуществляет реформы совместно с обществом, при его поддержке и понимании. Он смог наглядно продемонстрировать, что смотрит на кадровые изменения как на самый надежный переход в еще более успешное будущее Азербайджана", - подытожил Айдын Гулиев.