Выступая на церемонии инаугурации в Милли Меджлисе после президентских выборов 2018 года, Президент Ильхам Алиев наряду со всесторонним анализом прошлого, рассказал о будущих приоритетах. В то же время глава государства объявил о предстоящих задачах и революционных реформах.

Об этом сказал Trend политолог, руководитель аналитического информационного центра "Ресурс" Расим Гулиев.

Он сказал, что затронутые главой государства во время инаугурационной речи темы структурных, кадровых реформ, которые служат для внедрения инноваций, интеграции и развития, последовательно претворяются в жизнь.

"Мы являемся свидетелями проводимых главой государства реформ во внутренней, внешней, экономической, политической, социальной и правовой областях, а также в других сферах. Поэтапное осуществление этих реформ очень радует и приносит положительные результаты", - отметил он.

По словам эксперта, последовательная реализация обещаний данных во время выступлений в различных форматах Президента Ильхама Алиева при обращении к общественности, свидетельствует о том, что глава государства проводит строго запланированную, продуманную политику.

Политолог подчеркнул, что проведенные реформы служат обновлению и развитию, но не создают дискомфорта в обществе. Более того, приветствуются и поддерживаются обществом. Это способствует прозрачности, оптимизации и гибкости управления.

Глава центра добавил, что недавние структурные реформы, осуществленные Президентом Ильхамом Алиевым, являются очень серьезными и революционными шагами в плоскости экономических реформ, которые будут способствовать социальному развитию страны.

"Я убежден, что эти шаги будут способствовать дальнейшей оптимизации управления. Параллельное проведение кадровых реформ приведет к большему количеству инноваций, гибкости и позитивных изменений. В настоящее время мы попытались определенным образом проанализировать реакцию определенных социальных групп с помощью Аналитического информационного центра "Ресурс", и судя по результатам можем сказать, что проведенные реформы высоко оценены населением", - сказал Гулиев.