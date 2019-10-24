В четверг премьер-министр Малайзии Махатхир бин Мохамад прибыл с визитом в Азербайджан для участия в XVIII саммите глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения.

Премьер-министра Малайзии Махатхир бин Мохамада в Международном аэропорту Гейдар Алиев встречали заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев, заместитель министра иностранных дел Надир Гусейнов и другие официальные лица.