https://news.day.az/politics/1169046.html Президент Намибии прибыл с визитом в Азербайджан
Президент Намибии прибыл с визитом в Азербайджан
В четверг президент Намибии Хаге Готтфрид Гейнгоб прибыл с визитом в Азербайджан для участия в XVIII саммите глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения.
Президента Намибии в Международном аэропорту Гейдар Алиев встречали заместитель премьер-министра Азербайджана Али Ахмедов, заместитель министра иностранных дел Надир Гусейнов и другие официальные лица.
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