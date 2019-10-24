В четверг президент Намибии Хаге Готтфрид Гейнгоб прибыл с визитом в Азербайджан для участия в XVIII саммите глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения.

Президента Намибии в Международном аэропорту Гейдар Алиев встречали заместитель премьер-министра Азербайджана Али Ахмедов, заместитель министра иностранных дел Надир Гусейнов и другие официальные лица.