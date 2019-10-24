Председатель президиума Боснии и Герцеговины сербского происхождения Милорад Додик прибыл с визитом в Азербайджан для участия в XVIII саммите глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения.

Милорада Додика встретили заместитель министра иностранных дел Надир Гусейнов и другие официальные лица.