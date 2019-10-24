https://news.day.az/politics/1169048.html Председатель президиума Боснии и Герцеговины находится с визитом в Азербайджане
Председатель президиума Боснии и Герцеговины находится с визитом в Азербайджане
Председатель президиума Боснии и Герцеговины сербского происхождения Милорад Додик прибыл с визитом в Азербайджан для участия в XVIII саммите глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения.
Милорада Додика встретили заместитель министра иностранных дел Надир Гусейнов и другие официальные лица.
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