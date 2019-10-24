https://news.day.az/politics/1169049.html Президент Афганистана прибыл с визитом в Азербайджан
Президент Афганистана прибыл с визитом в Азербайджан
В четверг Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани прибыл с визитом в Азербайджан для участия в XVIII саммите глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения.
Президента Афганистана в Международном аэропорту Гейдар Алиев встречали заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Али Ахмедов, заместитель министра иностранных дел Надир Гусейнов и другие официальные лица.
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