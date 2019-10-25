https://news.day.az/politics/1169058.html В XVIII Саммите Движения неприсоединения примет участие и премьер-министр Бангладеш
В XVIII Саммите Движения неприсоединения примет участие и премьер-министр Бангладеш
Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина прибыла с визитом в Азербайджан для участия в XVIII Саммите глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения.
В Международном аэропорту Гейдар Алиев Шейх Хасину встречали заместитель премьер-министра Азербайджана Али Ахмедов, заместитель министра иностранных дел Надир Гусейнов и другие официальные лица.
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