Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина прибыла с визитом в Азербайджан для участия в XVIII Саммите глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев Шейх Хасину встречали заместитель премьер-министра Азербайджана Али Ахмедов, заместитель министра иностранных дел Надир Гусейнов и другие официальные лица.