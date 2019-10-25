https://news.day.az/politics/1169059.html Премьер-министр Непала прибыл в Азербайджан для участия в XVIII Саммите Движения неприсоединения
Премьер-министр Непала прибыл в Азербайджан для участия в XVIII Саммите Движения неприсоединения
Премьер-министр Федеративной Демократической Республики Непал Кхадга Прасад Шарма Оли прибыл с визитом в Азербайджана для участия в XVIII Саммите глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения.
В Международном аэропорту Гейдар Алиев премьер-министра Непала встречали заместитель премьер-министра Азербайджана Али Ахмедов, заместитель министра иностранных дел Надир Гусейнов и другие официальные лица.
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