Президент Ганы Нана Акуфо-Аддо прибыл с визитом в Азербайджан для участия в XVIII Саммите глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев Президента Нану Акуфо-Аддо встречали заместитель премьер-министра Азербайджана Али Ахмедов, заместитель министра иностранных дел Надир Гусейнов и другие официальные лица.