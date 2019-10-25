Президент Алжира Абдель Кадер Бенсалах прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в XVIII саммите глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения.

Президента Абделя Кадера Бенсалаха в Международном аэропорту Гейдар Алиев встречали заместитель премьер-министра Азербайджана Али Ахмедов, заместитель министра иностранных дел Надир Гусейнов и другие официальные лица.