https://news.day.az/politics/1169063.html Президент Алжира Абдель Кадер Бенсалах прибыл с визитом в Азербайджан
Президент Алжира Абдель Кадер Бенсалах прибыл с визитом в Азербайджан
Президент Алжира Абдель Кадер Бенсалах прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в XVIII саммите глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения.
Президента Абделя Кадера Бенсалаха в Международном аэропорту Гейдар Алиев встречали заместитель премьер-министра Азербайджана Али Ахмедов, заместитель министра иностранных дел Надир Гусейнов и другие официальные лица.
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