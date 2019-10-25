https://news.day.az/politics/1169069.html Президент Судана прибыл с визитом в Азербайджан
Президент Судана прибыл с визитом в Азербайджан
Президент Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан в пятницу прибыл с визитом в Азербайджан для участия в XVIII Саммите глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения.
В Международном аэропорту Гейдар Алиев Президента Судана встречали заместитель премьер-министра Азербайджана Али Ахмедов, заместитель министра иностранных дел Рамиз Гасанов и другие официальные лица.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре