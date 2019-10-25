Президент Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан в пятницу прибыл с визитом в Азербайджан для участия в XVIII Саммите глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев Президента Судана встречали заместитель премьер-министра Азербайджана Али Ахмедов, заместитель министра иностранных дел Рамиз Гасанов и другие официальные лица.