https://news.day.az/politics/1169086.html Король Эсватини Мсвати III находится c визитом в Азербайджане
Король Эсватини Мсвати III находится c визитом в Азербайджане
Король Эсватини Мсвати III в пятницу прибыл с визитом в Азербайджан для участия в XVIII Саммите глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения.
В Международном аэропорту Гейдар Алиев Короля Эсватини встречали заместитель премьер-министра Азербайджана Али Ахмедов, заместитель министра иностранных дел Рамиз Гасанов и другие официальные лица.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре