https://news.day.az/politics/1169150.html В истории управленческой системы Азербайджана начинается новая эра
В истории управленческой системы Азербайджана начинается новая эра
Управленческая система в Азербайджане на стадии кадровых реформ, которые должны расцениваться как очередной качественный этап преобразований, проводимых в стране. Как передает Day.Az, об этом сказал в пятницу Trend депутат от правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Хикмет Бабаоглу.
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