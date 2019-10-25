Управленческая система в Азербайджане на стадии кадровых реформ, которые должны расцениваться как очередной качественный этап преобразований, проводимых в стране. Как передает Day.Az, об этом сказал в пятницу Trend депутат от правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Хикмет Бабаоглу.

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