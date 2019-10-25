Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в пятницу прибыл с визитом в Азербайджан для участия в XVIII Саммите глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев президента Туркменистана встречали вице-премьер Шахин Мустафаев, замминистра иностранных дел Махмуд Мамедгулиев и другие официальные лица.