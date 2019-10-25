https://news.day.az/politics/1169152.html Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Азербайджан - ФОТО
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Азербайджан - ФОТО
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в пятницу прибыл с визитом в Азербайджан для участия в XVIII Саммите глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
В Международном аэропорту Гейдар Алиев президента Туркменистана встречали вице-премьер Шахин Мустафаев, замминистра иностранных дел Махмуд Мамедгулиев и другие официальные лица.
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