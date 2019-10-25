В Баку начинает работу XVIII Саммит глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил глав государств и правительств стран, принимающих участие в Саммите.

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