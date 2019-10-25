https://news.day.az/politics/1169172.html Президент Ильхам Алиев принимает участие в XVIII Саммите глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения в Баку - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принимает участие в XVIII Саммите глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения в Баку - ФОТО
В Баку начинает работу XVIII Саммит глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил глав государств и правительств стран, принимающих участие в Саммите.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре