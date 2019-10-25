Авторитетная российская газета "Коммерсантъ" запустила новый спецпроект, посвященный главам стран бывшего СССР. Первый выпуск проекта посвящен Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Day.Az , цель проекта, как отмечает газета, - узнать поближе лидеров стран бывшего СССР - что они говорят о своей юности, личной жизни, карьере, политике.

Авторы материала подобрали 10 знаковых цитат Президента Ильхама Алиева - об Общенациональном лидере Гейдаре Алиеве, о Первом вице-президенте Мехрибан Алиевой, нагорно-карабахском конфликте и других областях.

Представляем читателям эти цитаты.

Президент Ильхам Алиев - об Общенациональном лидере Гейдаре Алиеве:

"Я много раз слышал: "Его ведет отец" или "Если бы Гейдар Алиев не был президентом, Ильхам не достиг бы этого". Что я на это скажу? Преемственность власти в каждой стране очень важна. Поэтому для Гейдара Алиева естественно было беспокоиться о своем преемнике. Кроме того, он заранее начал готовить преемника. Мой отец шаг за шагом передавал мне свой политический опыт, рассказывая, как поступать в различных ситуациях".

Президент Ильхам Алиев - о Первом вице-президенте Мехрибан Алиевой:



"Мехрибан Алиева долгие годы играет важную роль в общественно-политической, культурной, международной деятельности. Она в целом осуществляет многостороннюю и успешную деятельность. Именно этими факторами я руководствовался, принимая решение о ее назначении на пост первого вице-президента Азербайджана... Она профессионал, опытный и принципиальный человек, гуманист"

Президент Ильхам Алиев - о Нагорном Карабахе "Мы живем в условиях войны. Она еще не закончена, и мы каждый миг должны быть готовы к освобождению от оккупации родных земель. Уверен, что этот день наступит и Азербайджан восстановит свою территориальную целостность".

Президент Ильхам Алиев - о евроинтеграции:

"Некоторые говорят, что дабы понравиться кому-то или обосновать донорские деньги мы должны интегрироваться в Европу. Спрашивается, в какую Европу мы должны интегрироваться? Сегодняшняя Европа у нас перед глазами... Мы должны интегрироваться туда, интегрироваться в кризис?! Должны интегрироваться туда, где говорят "стоп мусульманам"?! Мы должны интегрироваться в общество тех, кто применяет в отношении беженцев-мусульман двойные стандарты?! Мы должны интегрироваться в общество тех, кто держит мусульман в клетках?!"