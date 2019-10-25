Надеюсь на успех Азербайджана во время председательства в Движении неприсоединения.

Как сообщает пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал Президент Генеральной ассамблеи ООН Тиджани Мухаммад-Банде на XVIII Саммите глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения, который проходит в Баку.

"Уровень участия на этом саммите является показателем авторитета данной организации. Мы должны придерживаться основных ценностей укрепления мира и безопасности. ООН и Движение неприсоединения привержены сохранению мира на планете. Мы призваны гарантировать уважение к принципам территориальной целостности, мирного разрешения конфликтов. На этом зиждятся Бандунгские принципы. Мы должны работать активно в соответствии с Бандунгскими принципами, решая глобальные проблемы и конфликты. Основной задачей для нас является отвечать формирующимся в современном политическом мире вызовам, когда развивающиеся страны продолжают страдать от конфликтов. Важно уделять внимание таким проблемам как деколонизация и обеспечение прав человека. Движение неприсоединения является голосом разума и умеренности. В мире наблюдается много кризисов, и, так или иначе, в эти процессы вовлечены многие из членов организации",- заявил президент.

"Надеюсь, что Азербайджан добьется успехов, и организация значительно продвинется вперёд",- сказал Мухаммед-Банде отметив, что Движение должно следовать Хартии ООН и прибегать к превентивным мерам.

Отметим, что XVIII Саммит глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения продолжится до 26 октября.

До саммита - 21-22 октября, состоялась подготовительная встреча должностных лиц стран-участниц, а 23-24 октября - встреча глав внешнеполитических ведомств.

Представители 158 стран и международных организаций участвуют в саммите. В мероприятии также участвуют министры иностранных дел, главы государств и правительств, другие высокопоставленные представители.

Азербайджан в 2019-2022 годах будет председательствовать в этой структуре.

Движение неприсоединения, объединяющее государства, не присоединившиеся к каким-либо военно-политическим блокам в период "холодной войны", трансформировалось в один из важных многосторонних механизмов. Сегодня Движение неприсоединения является второй политической платформой после ООН, объединяющей в своих рядах наибольшее число государств.