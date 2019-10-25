https://news.day.az/politics/1169277.html Президент Ильхам Алиев: Азербайджан обладает богатыми традициями толерантности, мультикультурализма
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан обладает богатыми традициями толерантности, мультикультурализма
Азербайджан обладает богатыми традициями толерантности, мультикультурализма.
Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, в частности, выступая на XVIII саммите глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения в Баку, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре