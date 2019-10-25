https://news.day.az/politics/1169281.html Президент Ильхам Алиев: Для производства электроэнергии в Азербайджане используются только экологически чистый газ и гидроэлектростанции
Президент Ильхам Алиев: Для производства электроэнергии в Азербайджане используются только экологически чистый газ и гидроэлектростанции
Для производства электроэнергии в Азербайджане используются только экологически чистый газ и гидроэлектростанции.
Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, в частности, выступая на XVIII саммите глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения в Баку, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.
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