https://news.day.az/politics/1169282.html Президент Ильхам Алиев: Во время председательства в Движении неприсоединения Азербайджан будет прилагать усилия для развития диалога с другими институтами, расширения географии сотрудничества
Президент Ильхам Алиев: Во время председательства в Движении неприсоединения Азербайджан будет прилагать усилия для развития диалога с другими институтами, расширения географии сотрудничества
Во время председательства в Движении неприсоединения Азербайджан будет прилагать усилия для развития диалога с другими институтами, расширения географии сотрудничества.
Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, в частности, выступая на XVIII саммите глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения в Баку, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.
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