Проходящий в Баку XVIII Саммит глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения продолжает работу общими дебатами.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принимает участие в дебатах.

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