В Азербайджане молодежная политика определена в качестве приоритетной сферы.

Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, в частности, выступая на XVIII саммите глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения в Баку, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

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