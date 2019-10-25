Ашраф Гани: Угроза терроризма требует координации другого типа
Угроза терроризма требует координации другого типа. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал президент Афганистана Ашраф Гани на XVIII Саммите глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения, который проходит в Баку.
"Мы должны действовать на основе "Бандунгских принципов". Угроза терроризма требует другого типа координации. Решение другой проблемы - экологических изменений, требует политической воли", - сказал он.
Говоря о ситуации в Афганистане, Гани отметил, что страна полностью привержена миру и он не хочет, чтобы ее территория использовалась для транзита незаконных грузов.
"Мы предлагаем мир даже Талибану. Мы сами отвечаем за нашу безопасность", - сказал президент Афганистана.
Он также выразил благодарность США за содействие в борьбе с терроризмом.
Отметим, что XVIII Саммит глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения продолжится до 26 октября.
До саммита 21-22 октября состоялась подготовительная встреча должностных лиц стран-участниц, а 23-24 октября - встреча глав МИД. Представители 158 стран и международных организаций участвуют в саммите.
В мероприятии также участвуют министры иностранных дел, главы государств и правительств и другие высокопоставленные представители. Азербайджан в 2019-2022 годах будет председательствовать в этой структуре.
Движение неприсоединения, объединяющее государства, не присоединившиеся к каким-либо военно-политическим блокам в период "холодной войны", трансформировалось в один из важных многосторонних механизмов.
Сегодня Движение неприсоединения является второй политической платформой после ООН, объединяющей в своих рядах наибольшее число государств.
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