Проведение саммита Движения неприсоединения в Баку - это результат лидерства Президента Ильхама Алиева.

Об этом Day.Az сказал американский эксперт, стратегический советник по международным делам правительств, университетов и корпораций в Европе и Америке Питер Тейс, комментируя проходящий в Баку XVII Саммит глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения.

По его словам, октябрь 2019 года запомнят как месяц, ставший поворотным в истории Движения неприсоединения, и месяц достижений Азербайджана в области международной политики, устойчивого развития и экономической дипломатии.

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев проявил высокий уровень лидерства на пространстве Европы, Латинской Америки и Азии. Результатом этого лидерства стало то, что очередной саммит Движения неприсоединения проходит именно в Баку", - отметил Тейс.

По его словам, Движение неприсоединения позиционируется в качестве важнейшей платформы многосторонней дипломатии.

"Саммит Движения в Баку позволит еще более укрепить внешнюю политику Азербайджана. Кроме того, Азербайджан сможет значительно укрепить свои позиции с точки зрения защиты своего суверенитета, территориальной целостности и национальных интересов среди влиятельных международных акторов и крупнейших демократий мира", - подчеркнул американский эксперт.