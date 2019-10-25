Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев встретился в "Сколково" с азербайджанским коллегой Али Асадовым, поздравил его с назначением на эту должность и поделился опытом работы в качестве премьер-министра, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Глава российского правительства, пожелав успехов главе Кабмина Азербайджана на его новом поприще, отметил, что его нынешнее назначение потребует принятия важных и сложных решений, сопряженных с большой ответственностью, и в дополнение заверил, что он может всегда рассчитывать на помощь и поддержку российской стороны.

"У нас тесные, стремительно развивающиеся отношения, достаточно сказать, что за восемь месяцев этого года рост товарооборота между нашими странами составил почти 25 процентов, это прекрасный результат", - отметил Медведев. По его оценке, это наилучший показатель, если сравнивать объемы взаимной торговли России с другими странами СНГ.

Со своей стороны Асадов, поблагодарив премьер-министра РФ за поздравления и теплые слова, выразил уверенность, что это будет способствовать дальнейшему двустороннему сотрудничеству в экономической, культурной и во многих других сферах, связывающих Россию и Азербайджан.

Премьер Азербайджана одобрительно отозвался о масштабах и объемах российского инновационного центра "Сколково" и выразил надежду, что многие из тех предложений и инноваций, которые были там созданы, будут использоваться на двусторонней и многосторонней основе нашими странами.