С 2005 года Азербайджан оказал гуманитарную и техническую помощь более чем 90 странам.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с речью на XVIII Саммите глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения в Баку.

Новость обновляется