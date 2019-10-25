https://news.day.az/politics/1169357.html Президент Ильхам Алиев: Армения, пытаясь целенаправленно стереть азербайджанский след на оккупированных территориях, арменизирует все топонимы
Президент Ильхам Алиев: Армения, пытаясь целенаправленно стереть азербайджанский след на оккупированных территориях, арменизирует все топонимы
Армения, пытаясь целенаправленно стереть азербайджанский след на оккупированных территориях, арменизирует все топонимы.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с речью на XVIII Саммите глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения в Баку.
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