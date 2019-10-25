https://news.day.az/politics/1169364.html Президент Ильхам Алиев: Азербайджан, как надежная транзитная страна, вносит свой ценный вклад в многостороннее международное сотрудничество
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан, как надежная транзитная страна, вносит свой ценный вклад в многостороннее международное сотрудничество
Азербайджан, как надежная транзитная страна, вносит свой ценный вклад в многостороннее международное сотрудничество.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с речью на XVIII Саммите глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения в Баку.
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