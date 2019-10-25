Проведение XVIII саммита глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения в Баку является знаковым событием, которое имеет большое значение для стран региона и мира. Такое мнение высказал Trend директор Института изучения мира и дипломатии, председатель Форума дружбы Пакистан-ШОС, известный пакистанский политолог Мухаммад Асиф Нур, передает Day.Az.

По его оценкам, председательство Азербайджана в Движении неприсоединения еще больше увеличит авторитет страны в регионе и мире.

"Вместе с тем, на Азербайджан возложена ответственная миссия потому, что данная международная структура вносит важный вклад в укрепление мира и стабильности в регионе и мире. В свою очередь Азербайджан, который зарекомендовал себя на международной арене в качестве надежного стратегического партнера и союзника, прилагает значительные усилия для укрепления региональной стабильности и безопасности. Движение неприсоединения - это мощная структура, которая объединяет несколько континентов и способна влиять на принятие определенных решений в международных организациях. Вполне логично, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев затронул на XVIII саммите глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения в Баку карабахскую проблему, решение которой является приоритетом государственной политики страны", - сказал Мухаммад Асиф Нур.

Политолог напомнил, что Пакистан стал второй после Турции страной, признавшей независимость Азербайджана в 90-ые годы, а также первой страной, призвавшей международное сообщество принудить Армению выполнить резолюции Совбеза ООН по конфликту.

"Президент Азербайджана расставил на саммите в Баку верные акценты по Карабаху, заявив о том, что Карабах - исконно азербайджанская земля, и что конфликт должен быть разрешен в рамках суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, что изменение границ путем силы, нарушение с использованием силы территориальной целостности стран, вмешательство во внутренние дела недопустимы", - отметил политолог.

Он также сказал, что Пакистан и впредь будет поддерживать позицию Азербайджана по нагорно-карабахскому конфликту и выступать в поддержку его национальных интересов, за восстановление территориальной целостности и нерушимости азербайджанских границ.

По мнению пакистанского политолога, председательство Азербайджана в международной организации Движение неприсоединения позитивно отразится на имидже страны, а также откроет новые возможности решения многолетнего конфликта в рамках принципа нерушимости границ и восстановления территориальной целостности Азербайджана.

Отметим, что в Баку проходит XVIII саммит Движения неприсоединения, с участием глав государств и правительств около 60 стран, а также главы международных организаций.

26 мая 2011 года Азербайджанская Республика, получив единогласную поддержу стран-членов Движения неприсоединения, была принята в полноправные члены организации.

Таким образом, Азербайджанская Республика будет председательствовать в Движении неприсоединения в 2019-2022 годах.

Ранее 21-22 октября состоялась подготовительная встреча ответственных лиц стран-участниц. А 23-24 октября главы МИД стран-участниц обсудили вопросы подготовки к саммиту. На встрече глав МИД стран-участниц председательство заседания было передано со стороны министра иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса министру иностранных дел Азербайджана Эльмару Мамедъярову.

Также 24 октября в Баку прошел молодежный саммит Движения неприсоединения.

Движение создано в 1961 году. Одним из ключевых принципов создания и деятельности Движения неприсоединения является его роль в качестве форума для сотрудничества между его членами. В настоящее время организация насчитывает 120 членов, 17 государств-наблюдателей и 10 международных организаций-наблюдателей.

Движение неприсоединения - вторая большая организация после ООН. Сегодня примерно 55 процентов мирового населения живет в странах-участницах Движения. Эти государства обладают более 75 процентами нефтяных и более 50 процентами запасов газа в мире, а также крупнейшими человеческими и природными ресурсами.