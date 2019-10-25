https://news.day.az/politics/1169389.html Состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Туркменистана Гурбангулу Бердымухамедова - ФОТО
Состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Туркменистана Гурбангулу Бердымухамедова - ФОТО
25 октября состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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