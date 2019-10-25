Уверены, что Азербайджан эффективно выполнит свою роль председателя Движения неприсоединения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин на XVIII Саммите глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения, который проходит в Баку.

Замминистра отметил, что Россия считает Азербайджан надежным партнером, который проводит сбалансированную политику. Далее он указал на особую роль Движения неприсоединения в урегулировании конфликтов.

Отметим, что XVIII Саммит глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения продолжится до 26 октября.

До саммита 21-22 октября состоялась подготовительная встреча должностных лиц стран-участниц, а 23-24 октября - встреча глав МИД.

Представители 158 стран и международных организаций участвуют в саммите. В мероприятии также участвуют министры иностранных дел, главы государств и правительств и другие высокопоставленные представители.

Азербайджан в 2019-2022 годах будет председательствовать в этой структуре. Движение неприсоединения, объединяющее государства, не присоединившиеся к каким-либо военно-политическим блокам в период "холодной войны", трансформировалось в один из важных многосторонних механизмов.

Сегодня Движение неприсоединения является второй политической платформой после ООН, объединяющей в своих рядах наибольшее число государств.