https://news.day.az/politics/1169410.html Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Джибути Исмаилом Омаром Гелле - ФОТО
Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Джибути Исмаилом Омаром Гелле - ФОТО
25 октября Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с президентом Джибути Исмаилом Омаром Гелле.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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