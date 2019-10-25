25 октября премьер-министр Танзании Кассим Мажалива прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в XVIII саммите глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев премьер-министра Танзании встречали заместитель премьер-министра Азербайджана Али Ахмедов, заместитель министра иностранных дел Махмуд Мамед-Гулиев и другие официальные лица.