https://news.day.az/politics/1169411.html Премьер-министр Танзании прибыл с визитом в Азербайджан - ФОТО
Премьер-министр Танзании прибыл с визитом в Азербайджан - ФОТО
25 октября премьер-министр Танзании Кассим Мажалива прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в XVIII саммите глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев премьер-министра Танзании встречали заместитель премьер-министра Азербайджана Али Ахмедов, заместитель министра иностранных дел Махмуд Мамед-Гулиев и другие официальные лица.
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