https://news.day.az/politics/1169425.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева встретилась с супругами глав государств и правительств, участвующих в Саммите Движения неприсоединения - ФОТО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева встретилась с супругами глав государств и правительств, участвующих в Саммите Движения неприсоединения - ФОТО
25 октября супруги глав государств и правительств, принимающих участие в XVIII Саммите Движения неприсоединения в Баку, посетили Центр Гейдара Алиева.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, с гостями встретилась Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.
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