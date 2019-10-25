25 октября супруги глав государств и правительств, принимающих участие в XVIII Саммите Движения неприсоединения в Баку, посетили Центр Гейдара Алиева.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, с гостями встретилась Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.

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