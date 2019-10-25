https://news.day.az/politics/1169439.html Завершился визит Президента Ирана в Азербайджан - ФОТО
Завершился визит Президента Ирана в Азербайджан - ФОТО
25 октября завершился визит Президента Исламской Республики Иран Хасана Роухани в Азербайджанскую Республику.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев Президента Хасана Роухани провожали заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев, министр экономики Микаил Джаббаров, заместитель министра иностранных дел Махмуд Мамед-Гулиев и другие официальные лица.
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