25 октября завершился визит Президента Исламской Республики Иран Хасана Роухани в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев Президента Хасана Роухани провожали заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев, министр экономики Микаил Джаббаров, заместитель министра иностранных дел Махмуд Мамед-Гулиев и другие официальные лица.