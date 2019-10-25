https://news.day.az/politics/1169441.html Завершился визит Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Азербайджан - ФОТО
Завершился визит Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Азербайджан - ФОТО
25 октября завершился визит Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Азербайджанскую Республику.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президента Гурбангулы Бердымухамедова в Международном аэропорту Гейдар Алиев провожали министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов, заместитель министра иностранных дел Махмуд Мамед-Гулиев и другие официальные лица.
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