25 октября завершился визит Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президента Гурбангулы Бердымухамедова в Международном аэропорту Гейдар Алиев провожали министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов, заместитель министра иностранных дел Махмуд Мамед-Гулиев и другие официальные лица.