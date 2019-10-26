https://news.day.az/politics/1169508.html В рамках XVIII саммита Движения неприсоединения в Баку проходят общие дебаты
В рамках XVIII саммита Движения неприсоединения в Баку проходят общие дебаты
В субботу в рамках проводимого в Баку XVIII саммита глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения проходят общие дебаты, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В дебатах выступают высокопоставленные представители стран-членов организации.
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