Азербайджан закрепляет за собой статус государства, играющего существенную роль в самых важных процессах, происходящих в мире. Наша страна стала гостеприимной хозяйкой для XVIII Саммита глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения, значимость которого невозможно переоценить. Внушительно звучит цифра - представители 158 стран и международных организаций приняли участие в данном мероприятии. Организовав столь грандиозный форум, Азербайджан внес существенный вклад в построение справедливой многополярной системы мироустройства, что крайне важно ныне, в условиях крайне сложной международной обстановки.

Поистине знаковым является заявление генсека ООН Антониу Гутерреша о том, что председательство Азербайджана в Движении неприсоединения откроет новый этап в работе организации. То было признание колоссального вклада нашей страны в решение самых животрепещущих проблем и вызовов, стоящих перед миром. Это огромная ответственность и большая награда. Большая, но заслуженная. Ведь, появилась уже прекрасная традиция выбора Баку в качестве места проведения встреч, оказывающих колоссальное влияние на формирование мировой политической повестки.

Вспомним, что недавно в Баку завершился VII саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский Совет). В его работе приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, первый Президент Казахстана, почетный председатель Совета сотрудничества тюркоязычных государств Нурсултан Назарбаев, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Замечу, что тюркский мир охватывает огромную территорию, от Адриатического моря до Китая, где проживает порядка 300 миллионов тюрков. В этих условиях очевидно, что Тюркский Совет претендует на статус крупной международной платформы, где обсуждаются вопросы региональной политики. Он имеет большие перспективы для расширения и в дальнейшем будет развиваться и укрепляться в экономическом, политическом и социальном плане. И показательно, что Азербайджану тут отводится особое место.

В данном аспекте имеет также смысл напомнить о том, что Баку стал традиционным местом встреч начальника Генерального штаба ВС России Валерия Герасимова и верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО генерала Кертиса Скапарротти. Все это - наглядный итог поистине ювелирной внешнеполитической линии Азербайджана. Благодаря ей наша страна имеет блестящие отношения с США и Россией, Китаем и ведущими странами Европы, Турцией, Израилем и Ираном. И список государств, признающих растущее влияние нашей страны в мире, увеличивается год от года. Пополнится он и по итогам XVIII Саммита глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения. Отсутствия на котором армянской стороны никто и не заметил.

Собственно, армянская пресса сама признавала неспособность официального Еревана выступать в роли серьезного оппонента Азербайджана. Там уже открыто сетуют на популизм действующей власти и на слабость премьер-министра РА Никола Пашиняна находить грамотные ответы на справедливые заявления Президента Азербайджана Ильхама Алиева. В частности, армянское экспертное сообщество констатирует безусловную победу главы нашего государства в дискуссии с армянским премьером в ходе недавнего саммита глав государств СНГ. Отчаянные и циничные попытки Пашиняна отрицать фашистское прошлое Гарегина Нжде вызвали недоумение как у руководителей государств СНГ, так и у российской прессы.

А несколько ранее имела место еще одна важная дипломатическая победа Азербайджана. Дело было на Валдайском форуме в Сочи. Отвечая там на ранее прозвучавшее провокационное заявление Пашиняна, Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил: "Карабах является исконной азербайджанской землей. Так что, Карабах - это Азербайджан и восклицательный знак!". И даже многие армянские эксперты вынуждены были признать дипломатическую, аргументационную победу главы нашего государства.

Нынешний XVIII Саммит глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения был важен, в том числе, и в плане наращивания этого успеха.

"Карабах - исконно азербайджанская земля, и конфликт должен быть решен только в рамках суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Изменение границ путем силы, нарушение с использованием силы территориальной целостности стран, вмешательство во внутренние дела недопустимы", - заявил Президент Ильхам Алиев.

Эти слова прозвучали в присутствии представителей 158 стран и международных организаций. Так, Азербайджан проводит блестящую работу по информированию мирового сообщества о причинах и последствиях армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Благодаря усилиям Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой позиции нашей страны с точки зрения нагорно-карабахского урегулирования серьезно укрепились.

Плоды такой работы обязательно дадут о себе знать. Впрочем, мы уже их видим. Достаточно вспомнить событие, имевшее место в декабре прошлого года. Тогда, на пленарном заседании Европарламент подавляющим большинством голосов (за - 401, против - 173) принял резолюцию "Об общей политике ЕС в области внешней политики и безопасности". В этом документе в очередной раз констатировалось, что конфликты на территории стран "Восточного партнерства" (ВП), включая Азербайджан, должны решаться только на основе международно-правовых норм и принципов суверенитета, независимости, территориальной целостности и неприкосновенности международно признанных границ.

Это ровно то, о чем везде и всюду заявляет Азербайджан. Это то, что безуспешно пытается оспаривать Армения. Реальное реноме которой очевидно. Это государство-изгой на Южном Кавказе, это самое экономически и политически отсталое государство региона, это самая проблемная страна в ОДКБ и ЕАЭС. Это, наконец, государство, голос которого не слышен в мире, а отсутствие которого на столь важных форумах, как саммит стран-членов Движения неприсоединения, никого уже не волнует. И это тоже - большая политическая, дипломатическая победа. Наша страна наращивает также свое преимущество в экономике, укрепляет армию.

Свою мощь она уже проявила в ходе четырехдневной апрельской войны в 2016 году, когда было освобождено свыше 2000 гектаров оккупированных земель С тех пор наша армия стала только сильнее, Азербайджан увеличил свой вес на мировой политической арене, стал еще более силен экономически. Все эти шаги, безусловно, приведут к достижению цели, которая является важнейшей в жизни каждого азербайджанца - к возвращению всех оккупированных Арменией территорий нашей страны. И мы, я в этом не сомневаюсь, совсем уже скоро услышим, как Президент Ильхам Алиев произносит в освобожденной Шуше: "Карабах - это Азербайджан, и восклицательный знак!".

Акиф Меликов,

Заслуженный деятель искусств Азербайджана