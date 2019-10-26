https://news.day.az/politics/1169582.html Состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Алжира Абделя Кадера Бенсалаха - ФОТО
Состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Алжира Абделя Кадера Бенсалаха - ФОТО
26 октября состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Алжирской Народной Демократической Республики Абделя Кадера Бенсалаха.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре