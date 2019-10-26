26 октября состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Алжирской Народной Демократической Республики Абделя Кадера Бенсалаха.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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