https://news.day.az/politics/1169611.html Завершился визит Президента Алжира Абделя Кадера Бенсалаха в Азербайджан
Завершился визит Президента Алжира Абделя Кадера Бенсалаха в Азербайджан
26 октября завершился визит Президента Алжирской Народной Демократической Республики Абделя Кадера Бенсалаха в Азербайджанскую Республику.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президента Абделя Кадера Бенсалаха в Международном аэропорту Гейдар Алиев провожали заместитель министра иностранных дел Рамиз Гасанов и другие официальные лица.
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