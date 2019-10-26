26 октября завершился визит Президента Алжирской Народной Демократической Республики Абделя Кадера Бенсалаха в Азербайджанскую Республику.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президента Абделя Кадера Бенсалаха в Международном аэропорту Гейдар Алиев провожали заместитель министра иностранных дел Рамиз Гасанов и другие официальные лица.