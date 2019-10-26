https://news.day.az/politics/1169612.html Завершился визит Президента Экваториальной Гвинеи в Азербайджан
Завершился визит Президента Экваториальной Гвинеи в Азербайджан
26 октября завершился визит Президента Экваториальной Гвинеи Обианга Нгема Мбасого в Азербайджанскую Республику.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев Президента Экваториальной Гвинеи провожали министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и другие официальные лица.
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