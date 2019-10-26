26 октября завершился визит Президента Экваториальной Гвинеи Обианга Нгема Мбасого в Азербайджанскую Республику.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев Президента Экваториальной Гвинеи провожали министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и другие официальные лица.