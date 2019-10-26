Состоялась встреча руководителя представительства Тюркского совета в Будапеште, посла Яноша Ховари с делегацией Государственного комитета по работе с диаспорой.

В ходе встречи посол поделился мнением о венгерских общинах в мире, проблемах миграции, интеграции диаспор в различных странах в местные общества и взаимодействии тюркоязычной диаспоры.

Председатель государственного комитета Фуад Мурадов привлек внимание посла к диаспорской политике, проводимой нашим государством. Oн подробно остановился на географии распространения азербайджанской диаспоры, деятельности азербайджанской общины в Венгрии, проектах, реализованных для сохранения национальной самобытности наших соотечественников, нашей культуры и языка.

Председатель комитета отметил, что формирование между диаспорскими организациями межгосударственных дружественных отношений стало уже необходимостью. Представив подробную информацию о состоявшемся в Баку саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств, форумах тюркоязычных диаспор в различных странах, Ф.Мурадов подчеркнул, что Государственный комитет, наметивший в качестве стратегической цели формирование Сети азербайджанцев мира, уже предпринимает шаги в направлении создания сети общетюркской диаспоры. Особое место в подготовленной комитетом "Стратегической дорожной карте относительно развития тюркоязычных диаспор" занимает взаимодействие азербайджанской и турецкой, а также тюркоязычных диаспор в целом. Мысль об организации в следующем году летнего лагеря тюркоязычной молодежи вызвала большой интерес у противоположной стороны.

Затем Я.Ховари от имени Государственного комитета были вручены памятные подарки, связанные с историей и культурой Азербайджана. В записи, оставленной в книге почетных гостей представительства, председатель комитета высоко оценил деятельность структуры и пожелал ей успехов.

Во встрече принимали участие посол нашей страны в Венгрии Вилаят Гулиев и члены делегации.